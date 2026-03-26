ATX-Titel Palfinger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palfinger von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Palfinger-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Palfinger-Anteile via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 33,70 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Palfinger-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,967 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.03.2026 auf 34,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,41 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 3,41 Prozent.

Der Marktwert von Palfinger betrug jüngst 1,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at