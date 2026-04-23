Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|Lohnender Palfinger-Einstieg?
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23.04.2026 10:03:25
ATX-Titel Palfinger-Aktie: So viel hätte ein Palfinger-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit dem Palfinger-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 36,90 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Palfinger-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,100 Palfinger-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 22.04.2026 991,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 36,60 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -0,81 Prozent.
Am Markt war Palfinger jüngst 1,40 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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