ATX-Titel Palfinger-Aktie: So viel hätte ein Palfinger-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Palfinger gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit dem Palfinger-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 36,90 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Palfinger-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,100 Palfinger-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 22.04.2026 991,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 36,60 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -0,81 Prozent.

Am Markt war Palfinger jüngst 1,40 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at