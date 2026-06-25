Palfinger Aktie

Palfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305

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Rentable Palfinger-Anlage? 25.06.2026 10:04:10

ATX-Titel Palfinger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palfinger von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Palfinger-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Palfinger-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 25,91 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Palfinger-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 38,603 Palfinger-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 24.06.2026 1 237,21 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32,05 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +23,72 Prozent.

Palfinger wurde am Markt mit 1,23 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
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