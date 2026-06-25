Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|Rentable Palfinger-Anlage?
|
25.06.2026 10:04:10
ATX-Titel Palfinger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palfinger von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Palfinger-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 25,91 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Palfinger-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 38,603 Palfinger-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 24.06.2026 1 237,21 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32,05 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +23,72 Prozent.
Palfinger wurde am Markt mit 1,23 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palfinger AG
|
10:04
|ATX-Titel Palfinger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palfinger von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:30
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime steigt zum Start (finanzen.at)
|
24.06.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
23.06.26
|Wiener Börse-Handel ATX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
23.06.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime gibt zum Ende des Dienstagshandels nach (finanzen.at)
|
23.06.26
|Verluste in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
22.06.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.06.26
|Zuversicht in Wien: ATX am Montagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Palfinger AG
|05.05.26
|Palfinger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Palfinger buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Palfinger accumulate
|Erste Group Bank
|20.03.26
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Palfinger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Palfinger buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Palfinger accumulate
|Erste Group Bank
|20.03.26
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Palfinger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Palfinger buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|Palfinger buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.24
|Palfinger neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.23
|Palfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.08.23
|Palfinger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.23
|Palfinger buy
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|21.06.23
|Palfinger accumulate
|Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palfinger AG
|32,25
|0,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.