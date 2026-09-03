ATX-Titel Palfinger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palfinger von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Palfinger-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 03.09.2023 wurden Palfinger-Anteile via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 24,55 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 407,332 Palfinger-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.09.2026 auf 30,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 566,19 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,66 Prozent vermehrt.

Der Palfinger-Wert an der Börse wurde auf 1,18 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at