Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|Palfinger-Investment
|
24.09.2026 10:03:25
ATX-Titel Palfinger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palfinger von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurde das Palfinger-Papier an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 35,60 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 280,899 Palfinger-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 30,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 8 426,97 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,73 Prozent verringert.
Am Markt war Palfinger jüngst 1,13 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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