Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|Langfristige Investition
|
14.05.2026 10:03:37
ATX-Titel Palfinger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Palfinger von vor 3 Jahren verdient
Am 14.05.2023 wurde die Palfinger-Aktie via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 30,40 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Palfinger-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 32,895 Palfinger-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 34,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 131,58 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 13,16 Prozent.
Am Markt war Palfinger jüngst 1,30 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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