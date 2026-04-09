Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|Rentables Palfinger-Investment?
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09.04.2026 10:03:27
ATX-Titel Palfinger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Palfinger von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden Palfinger-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 24,40 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Palfinger-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 409,836 Palfinger-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 08.04.2026 auf 36,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 938,52 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +49,39 Prozent.
Palfinger erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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