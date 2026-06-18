ATX-Titel Palfinger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Palfinger von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Palfinger-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Palfinger-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 35,60 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Palfinger-Aktie investiert hat, hat nun 2,809 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 17.06.2026 97,61 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34,75 EUR belief. Damit wäre die Investition 2,39 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Palfinger zuletzt 1,30 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at