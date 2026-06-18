Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|Rentables Palfinger-Investment?
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18.06.2026 10:04:37
ATX-Titel Palfinger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Palfinger von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Palfinger-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 35,60 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Palfinger-Aktie investiert hat, hat nun 2,809 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 17.06.2026 97,61 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34,75 EUR belief. Damit wäre die Investition 2,39 Prozent weniger wert.
Insgesamt war Palfinger zuletzt 1,30 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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