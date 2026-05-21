Palfinger Aktie

Palfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Palfinger-Anlage? 21.05.2026 10:03:40

ATX-Titel Palfinger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Palfinger-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Palfinger-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Palfinger-Papier via Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendete das Palfinger-Papier bei 37,50 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 266,667 Palfinger-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 20.05.2026 9 066,67 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34,00 EUR belief. Mit einer Performance von -9,33 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Palfinger markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Palfinger AG

mehr Nachrichten