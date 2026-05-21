Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|Lukrative Palfinger-Anlage?
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21.05.2026 10:03:40
ATX-Titel Palfinger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Palfinger-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Palfinger-Papier via Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendete das Palfinger-Papier bei 37,50 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 266,667 Palfinger-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 20.05.2026 9 066,67 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34,00 EUR belief. Mit einer Performance von -9,33 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Palfinger markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,26 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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