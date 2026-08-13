Palfinger Aktie

Palfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 13.08.2026 10:03:44

ATX-Titel Palfinger-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Palfinger von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Palfinger-Aktien verlieren können.

Palfinger-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Palfinger-Papier an diesem Tag bei 36,65 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Palfinger-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 272,851 Palfinger-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (30,80 EUR), wäre das Investment nun 8 403,82 EUR wert. Damit wäre die Investition um 15,96 Prozent gesunken.

Alle Palfinger-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Palfinger AG

mehr Nachrichten