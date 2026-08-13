ATX-Titel Palfinger-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Palfinger von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Palfinger-Aktien verlieren können.

Palfinger-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Palfinger-Papier an diesem Tag bei 36,65 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Palfinger-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 272,851 Palfinger-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (30,80 EUR), wäre das Investment nun 8 403,82 EUR wert. Damit wäre die Investition um 15,96 Prozent gesunken.

Alle Palfinger-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at