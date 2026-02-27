PORR Aktie

PORR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

Frühes Investment 27.02.2026 10:03:43

ATX-Titel PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren PORR-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das PORR-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 23,31 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 428,963 PORR-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 39,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 858,23 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 68,58 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von PORR belief sich jüngst auf 1,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

