ATX-Titel PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der PORR-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des PORR-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 25,45 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das PORR-Papier investiert hätte, befänden sich nun 392,873 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 322,03 EUR, da sich der Wert einer PORR-Aktie am 13.08.2026 auf 39,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 53,22 Prozent gesteigert.

Am Markt war PORR jüngst 1,54 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at