PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|Hochrechnung
|
03.07.2026 10:04:07
ATX-Titel PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das PORR-Papier via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren PORR-Anteile an diesem Tag 12,80 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die PORR-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 781,250 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.07.2026 gerechnet (43,60 EUR), wäre das Investment nun 34 062,50 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 240,63 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von PORR belief sich jüngst auf 1,75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PORR AG
|
17:58
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Gewinne in Wien: ATX Prime nachmittags stärker (finanzen.at)
|
10:04
|ATX-Titel PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.07.26
|Wiener Börse-Handel: ATX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
02.07.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
02.07.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
02.07.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX liegt im Plus (finanzen.at)
|
02.07.26
|Börse Wien: ATX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)