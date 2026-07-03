PORR Aktie

PORR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

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Hochrechnung 03.07.2026 10:04:07

ATX-Titel PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in PORR-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das PORR-Papier via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren PORR-Anteile an diesem Tag 12,80 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die PORR-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 781,250 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.07.2026 gerechnet (43,60 EUR), wäre das Investment nun 34 062,50 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 240,63 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von PORR belief sich jüngst auf 1,75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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