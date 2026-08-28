PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|PORR-Performance
|
28.08.2026 10:03:39
ATX-Titel PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das PORR-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die PORR-Aktie an diesem Tag 11,50 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 86,957 PORR-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 37,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 269,57 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 226,96 Prozent.
Der PORR-Wert an der Börse wurde auf 1,60 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PORR AG
|
28.08.26
|Zuversicht in Wien: ATX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.08.26
|Gewinne in Wien: ATX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.08.26
|ATX-Titel PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.08.26
|Aufschläge in Wien: ATX-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
27.08.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.08.26
|Handel in Wien: ATX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
27.08.26
|ATX aktuell: ATX verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
27.08.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime am Donnerstagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu PORR AG
|28.08.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|PORR buy
|Warburg Research
|20.05.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.02.17
|PORR buy
|Erste Group Bank
|06.03.26
|PORR Hold
|Warburg Research
|28.08.20
|PORR Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|14.08.20
|PORR Hold
|Erste Group Bank
|09.04.20
|PORR neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|02.12.19
|PORR neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PORR AG
|38,50
|2,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.