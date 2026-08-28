PORR Aktie

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WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

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PORR-Performance 28.08.2026 10:03:39

ATX-Titel PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren PORR-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das PORR-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die PORR-Aktie an diesem Tag 11,50 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 86,957 PORR-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 37,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 269,57 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 226,96 Prozent.

Der PORR-Wert an der Börse wurde auf 1,60 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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