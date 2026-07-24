PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|Lukrativer PORR-Einstieg?
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24.07.2026 10:03:37
ATX-Titel PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden PORR-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die PORR-Anteile bei 29,75 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die PORR-Aktie investiert hat, hat nun 336,134 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 38,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 907,56 EUR wert. Mit einer Performance von +29,08 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von PORR belief sich zuletzt auf 1,53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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