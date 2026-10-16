PORR Aktie

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WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

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Rentable PORR-Anlage? 16.10.2026 10:03:30

ATX-Titel PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PORR-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde das PORR-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen PORR-Anteile an diesem Tag bei 29,60 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 337,838 PORR-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der PORR-Aktie auf 30,65 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 354,73 EUR wert. Mit einer Performance von +3,55 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der PORR-Wert an der Börse wurde auf 1,22 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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