PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|Rentable PORR-Anlage?
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16.10.2026 10:03:30
ATX-Titel PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das PORR-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen PORR-Anteile an diesem Tag bei 29,60 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 337,838 PORR-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der PORR-Aktie auf 30,65 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 354,73 EUR wert. Mit einer Performance von +3,55 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der PORR-Wert an der Börse wurde auf 1,22 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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