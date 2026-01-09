PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|Profitable PORR-Investition?
|
09.01.2026 10:05:10
ATX-Titel PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden PORR-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das PORR-Papier an diesem Tag bei 17,76 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 56,306 PORR-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 880,63 EUR, da sich der Wert einer PORR-Aktie am 08.01.2026 auf 33,40 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 88,06 Prozent.
PORR wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,33 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
