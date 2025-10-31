ATX-Titel PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PORR-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in PORR-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem PORR-Papier statt. Der Schlusskurs des PORR-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10,88 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die PORR-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 91,951 PORR-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2025 auf 27,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 565,43 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 156,54 Prozent gesteigert.

PORR erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at