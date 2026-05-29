ATX-Titel PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PORR-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit dem PORR-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 29,55 EUR. Bei einem PORR-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,384 PORR-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.05.2026 auf 38,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 129,44 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 29,44 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von PORR belief sich zuletzt auf 1,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at