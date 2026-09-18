PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|PORR-Performance im Blick
|
18.09.2026 10:04:01
ATX-Titel PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PORR-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem PORR-Papier via Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende standen PORR-Anteile an diesem Tag bei 29,00 EUR. Bei einem PORR-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 34,483 PORR-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 260,34 EUR, da sich der Wert einer PORR-Aktie am 17.09.2026 auf 36,55 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 26,03 Prozent gleich.
PORR erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,45 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PORR AG
|
10:04
|ATX-Titel PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PORR-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
17.09.26
|Zuversicht in Wien: ATX zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
17.09.26
|ATX aktuell: ATX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
17.09.26
|Minuszeichen in Wien: ATX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
16.09.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen ATX Prime am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.at)
|
16.09.26
|Mittwochshandel in Wien: ATX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.09.26
|ATX aktuell: So entwickelt sich der ATX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
16.09.26
|ATX aktuell: ATX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu PORR AG
|17.09.26
|PORR kaufen
|Erste Group Bank
|28.08.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|PORR
|Erste Group Bank
|28.05.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.26
|PORR kaufen
|Erste Group Bank
|28.08.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|PORR
|Erste Group Bank
|28.05.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.26
|PORR kaufen
|Erste Group Bank
|28.08.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|PORR buy
|Warburg Research
|28.02.17
|PORR buy
|Erste Group Bank
|06.03.26
|PORR Hold
|Warburg Research
|28.08.20
|PORR Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|14.08.20
|PORR Hold
|Erste Group Bank
|09.04.20
|PORR neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|02.12.19
|PORR neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PORR AG
|36,10
|-1,23%