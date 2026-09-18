PORR Aktie

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WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

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PORR-Performance im Blick 18.09.2026 10:04:01

ATX-Titel PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PORR-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in PORR eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem PORR-Papier via Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende standen PORR-Anteile an diesem Tag bei 29,00 EUR. Bei einem PORR-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 34,483 PORR-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 260,34 EUR, da sich der Wert einer PORR-Aktie am 17.09.2026 auf 36,55 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 26,03 Prozent gleich.

PORR erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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