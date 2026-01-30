ATX-Titel PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PORR von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in PORR-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem PORR-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 23,05 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die PORR-Aktie investierten, hätten nun 43,391 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 488,32 EUR, da sich der Wert eines PORR-Papiers am 29.01.2026 auf 34,30 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 48,83 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von PORR belief sich zuletzt auf 1,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at