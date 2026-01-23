ATX-Titel PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PORR von vor 5 Jahren abgeworfen

PORR Aktie
Am 23.01.2021 wurde die PORR-Aktie via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das PORR-Papier 13,75 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die PORR-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,275 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 247,70 EUR, da sich der Wert eines PORR-Anteils am 22.01.2026 auf 34,05 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 147,70 Prozent vermehrt.
Der PORR-Wert an der Börse wurde auf 1,26 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
