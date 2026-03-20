PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|Lukrative PORR-Investition?
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20.03.2026 10:04:04
ATX-Titel PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PORR von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 20.03.2021 wurde die PORR-Aktie via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die PORR-Aktie 14,89 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die PORR-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 671,722 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.03.2026 auf 34,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 443,08 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 134,43 Prozent angezogen.
PORR markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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