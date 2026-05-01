PORR Aktie

PORR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

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Lukrativer PORR-Einstieg? 01.05.2026 10:03:56

ATX-Titel PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PORR von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in PORR eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die PORR-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 30,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das PORR-Papier investiert hätte, hätte er nun 324,675 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen PORR-Aktien wären am 30.04.2026 12 662,34 EUR wert, da der Schlussstand 39,00 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 26,62 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von PORR betrug jüngst 1,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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