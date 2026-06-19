ATX-Titel PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PORR-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen PORR-Investment verdienen können.

Das PORR-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 25,36 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,943 PORR-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.06.2026 auf 44,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 175,48 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 75,48 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von PORR belief sich jüngst auf 1,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at