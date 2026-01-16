PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|Lohnende PORR-Anlage?
|
16.01.2026 10:03:45
ATX-Titel PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PORR-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit PORR-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die PORR-Anteile bei 12,48 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die PORR-Aktie investierten, hätten nun 801,282 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.01.2026 auf 33,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26 762,82 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 167,63 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für PORR eine Börsenbewertung in Höhe von 1,26 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PORR AG
|
16.01.26
|Minuszeichen in Wien: ATX schwächer (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in Wien: ATX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
16.01.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime am Freitagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.01.26
|ATX-Titel PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PORR-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.01.26
|Wiener Börse-Handel: Schlussendlich Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.at)
|
15.01.26
|Aufschläge in Wien: ATX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
15.01.26
|Optimismus in Wien: ATX legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
14.01.26
|Aufschläge in Wien: ATX letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)