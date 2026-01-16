ATX-Titel PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PORR-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in PORR eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit PORR-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die PORR-Anteile bei 12,48 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die PORR-Aktie investierten, hätten nun 801,282 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.01.2026 auf 33,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26 762,82 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 167,63 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für PORR eine Börsenbewertung in Höhe von 1,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at