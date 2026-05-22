PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|PORR-Investition im Blick
|
22.05.2026 10:04:00
ATX-Titel PORR-Aktie: So viel hätte eine Investition in PORR von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der PORR-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das PORR-Papier bei 25,18 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 397,096 PORR-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.05.2026 13 620,41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34,30 EUR belief. Mit einer Performance von +36,20 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
PORR war somit zuletzt am Markt 1,34 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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