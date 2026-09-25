PORR Aktie

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WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

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Rentabler PORR-Einstieg? 25.09.2026 10:03:40

ATX-Titel PORR-Aktie: So viel hätte eine Investition in PORR von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in PORR-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit der PORR-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 11,76 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die PORR-Aktie investiert, befänden sich nun 850,340 PORR-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der PORR-Aktie auf 32,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27 210,88 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 172,11 Prozent erhöht.

PORR erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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