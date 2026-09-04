PORR Aktie

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WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

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Rentables PORR-Investment? 04.09.2026 10:03:59

ATX-Titel PORR-Aktie: So viel hätte eine Investition in PORR von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PORR-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem PORR-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die PORR-Aktie 16,60 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das PORR-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 602,472 PORR-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 03.09.2026 auf 36,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 869,74 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 118,70 Prozent erhöht.

Insgesamt war PORR zuletzt 1,41 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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