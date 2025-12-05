PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|PORR-Investition im Blick
|
05.12.2025 10:03:38
ATX-Titel PORR-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PORR von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die PORR-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der PORR-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 25,51 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,920 PORR-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.12.2025 auf 32,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125,84 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 25,84 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von PORR bezifferte sich zuletzt auf 1,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu PORR AGmehr Analysen
