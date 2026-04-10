PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|Lohnende PORR-Anlage?
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10.04.2026 10:03:36
ATX-Titel PORR-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PORR von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden PORR-Anteile feiertags-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 13,48 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die PORR-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 741,840 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 29 710,68 EUR, da sich der Wert einer PORR-Aktie am 09.04.2026 auf 40,05 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 197,11 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete PORR eine Marktkapitalisierung von 1,55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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