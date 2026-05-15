ATX-Titel PORR-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PORR von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in PORR-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 15.05.2021 wurde das PORR-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die PORR-Anteile bei 16,16 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das PORR-Papier investiert hätte, hätte er nun 61,877 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.05.2026 auf 36,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 249,24 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 124,92 Prozent gleich.

PORR erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at