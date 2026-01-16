Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Raiffeisen-Investment im Blick
|
16.01.2026 10:03:45
ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Raiffeisen-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 11,85 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 844,238 Raiffeisen-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 31 574,50 EUR, da sich der Wert eines Raiffeisen-Anteils am 15.01.2026 auf 37,40 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 215,75 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Raiffeisen eine Börsenbewertung in Höhe von 12,20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Raiffeisen Bank International
Nachrichten zu Raiffeisen
|
16.01.26
|Börse Wien: ATX Prime notiert zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse Wien: ATX fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
16.01.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime zeigt sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|Minuszeichen in Wien: ATX schwächer (finanzen.at)
|
16.01.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime am Freitagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in Wien: ATX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
16.01.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime startet im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|ATX-Handel aktuell: Anleger lassen ATX zum Start steigen (finanzen.at)
Analysen zu Raiffeisen
|15.12.25
|Raiffeisen
|Erste Group Bank
|04.11.25
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|22.10.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Raiffeisen Equal weight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Raiffeisen
|Erste Group Bank
|04.11.25
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|22.10.25
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Raiffeisen Equal weight
|Barclays Capital
|11.04.25
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|05.02.24
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|06.10.23
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|29.06.23
|Raiffeisen kaufen
|Erste Group Bank
|07.12.22
|Raiffeisen kaufen
|Erste Group Bank
|31.10.25