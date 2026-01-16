Raiffeisen Aktie

Raiffeisen-Investment im Blick 16.01.2026 10:03:45

ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Raiffeisen eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Raiffeisen-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 11,85 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 844,238 Raiffeisen-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 31 574,50 EUR, da sich der Wert eines Raiffeisen-Anteils am 15.01.2026 auf 37,40 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 215,75 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Raiffeisen eine Börsenbewertung in Höhe von 12,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

