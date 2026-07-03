Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Lukrative Raiffeisen-Investition?
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03.07.2026 10:04:07
ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 10 Jahren eingefahren
Die Raiffeisen-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Raiffeisen-Anteile bei 11,35 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Raiffeisen-Aktie investiert, befänden sich nun 881,057 Raiffeisen-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 48 942,73 EUR, da sich der Wert eines Raiffeisen-Anteils am 02.07.2026 auf 55,55 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 389,43 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Raiffeisen eine Börsenbewertung in Höhe von 17,96 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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