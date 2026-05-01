Raiffeisen Aktie

Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

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Langfristige Anlage 01.05.2026 10:03:56

ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 5 Jahren eingefahren

ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Raiffeisen-Aktie Investoren gebracht.

Am 01.05.2021 wurden Raiffeisen-Anteile via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Raiffeisen-Aktie 18,19 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Raiffeisen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 549,753 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.04.2026 gerechnet (46,40 EUR), wäre die Investition nun 25 508,52 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 155,09 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Raiffeisen betrug jüngst 14,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Raiffeisen Bank International

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