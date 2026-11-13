Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Profitable Raiffeisen-Anlage?
|
13.11.2026 10:03:46
ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 5 Jahren eingefahren
Am 13.11.2021 wurde die Raiffeisen-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 28,64 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Raiffeisen-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,492 Raiffeisen-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 220,15 EUR, da sich der Wert eines Raiffeisen-Anteils am 12.11.2026 auf 63,05 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 120,15 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Raiffeisen belief sich zuletzt auf 21,08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Raiffeisen Bank International
Nachrichten zu Raiffeisen
|
13.11.26
|Handel in Wien: ATX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
12.11.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
12.11.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
12.11.26
|ATX aktuell: Das macht der ATX mittags (finanzen.at)
|
12.11.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
11.11.26
|Pluszeichen in Wien: Schlussendlich Gewinne im ATX (finanzen.at)
|
10.11.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
10.11.26
|Freundlicher Handel: So performt der ATX aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Raiffeisen
|06.11.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|23.10.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|17.09.26
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|06.11.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|23.10.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|17.09.26
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|14.07.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|01.05.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|11.04.25
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|05.02.24
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|06.10.23
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|14.02.25
|Raiffeisen verkaufen
|Baader Bank
|06.11.23
|Raiffeisen Sell
|Baader Bank
|13.07.17
|Raiffeisen Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.06.17
|Raiffeisen verkaufen
|Barclays Capital
|06.11.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|23.10.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|17.09.26
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Raiffeisen
|62,60
|-0,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.