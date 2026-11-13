ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Raiffeisen-Aktie Investoren gebracht.

Am 13.11.2021 wurde die Raiffeisen-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 28,64 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Raiffeisen-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,492 Raiffeisen-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 220,15 EUR, da sich der Wert eines Raiffeisen-Anteils am 12.11.2026 auf 63,05 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 120,15 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Raiffeisen belief sich zuletzt auf 21,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at