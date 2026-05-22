Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Profitable Raiffeisen-Anlage?
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22.05.2026 10:04:00
ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raiffeisen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Raiffeisen-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Raiffeisen-Aktie an diesem Tag 14,60 EUR wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Raiffeisen-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 684,932 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 31 575,34 EUR, da sich der Wert einer Raiffeisen-Aktie am 21.05.2026 auf 46,10 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 215,75 Prozent zugenommen.
Raiffeisen war somit zuletzt am Markt 15,14 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Raiffeisen Bank International
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