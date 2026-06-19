Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Raiffeisen-Anlage im Blick
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19.06.2026 10:04:24
ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Raiffeisen-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Raiffeisen-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Raiffeisen-Papier bei 13,84 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Raiffeisen-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,225 Raiffeisen-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.06.2026 391,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 54,15 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +291,26 Prozent.
Jüngst verzeichnete Raiffeisen eine Marktkapitalisierung von 17,89 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Raiffeisen Bank International
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