ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Raiffeisen-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Raiffeisen-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Raiffeisen-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Raiffeisen-Papier bei 13,84 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Raiffeisen-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,225 Raiffeisen-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.06.2026 391,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 54,15 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +291,26 Prozent.

Jüngst verzeichnete Raiffeisen eine Marktkapitalisierung von 17,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at