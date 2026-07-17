Raiffeisen Aktie

Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

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Frühe Anlage 17.07.2026 10:03:58

ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Raiffeisen von vor 3 Jahren verdient

ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Raiffeisen von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Raiffeisen-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Raiffeisen-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs des Raiffeisen-Papiers betrug an diesem Tag 14,63 EUR. Bei einem Raiffeisen-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 68,353 Raiffeisen-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.07.2026 3 738,89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 54,70 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 273,89 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Raiffeisen belief sich zuletzt auf 18,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Raiffeisen Bank International

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