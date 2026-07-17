Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Frühe Anlage
|
17.07.2026 10:03:58
ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Raiffeisen von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Raiffeisen-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs des Raiffeisen-Papiers betrug an diesem Tag 14,63 EUR. Bei einem Raiffeisen-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 68,353 Raiffeisen-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.07.2026 3 738,89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 54,70 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 273,89 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Raiffeisen belief sich zuletzt auf 18,19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Raiffeisen Bank International
Nachrichten zu Raiffeisen
|
17.07.26
|Minuszeichen in Wien: ATX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.07.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime notiert am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
17.07.26
|Börse Wien: ATX präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwache Performance in Wien: ATX am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
17.07.26