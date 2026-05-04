Schoeller-Bleckmann Aktie

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WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

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Qualitätsdividendenzahlung 04.05.2026 10:02:36

ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: Schoeller-Bleckmann reduziert Dividende

ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: Schoeller-Bleckmann reduziert Dividende

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Schoeller-Bleckmann-Aktionäre über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von ATX-Papier Schoeller-Bleckmann am 30.04.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,75 EUR auszuzahlen. Damit wurde die Schoeller-Bleckmann-Dividende im Vorjahresvergleich um 57,14 Prozent herabgesetzt. 27,58 Mio. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. So fiel die Schoeller-Bleckmann- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 12,50 Prozent.

Schoeller-Bleckmann-Ausschüttungsrendite

Zum wien-Schluss notierte der Schoeller-Bleckmann-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 36,95 EUR. Die Schoeller-Bleckmann-Aktie wird am heutigen Montag Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Schoeller-Bleckmann-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre ausgezahlt. Das Schoeller-Bleckmann-Wertpapier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 2,75 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 5,87 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr ist der Kurs von Schoeller-Bleckmann via wien 16,01 Prozent gestiegen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 24,65 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Schoeller-Bleckmann- Dividendenprognose

Für das Jahr 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1,05 EUR. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,85 Prozent hinzugewinnen.

Schoeller-Bleckmann-Hauptdaten

Schoeller-Bleckmann ist ein ATX-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 582,312 Mio. EUR. Dividenden-Aktie Schoeller-Bleckmann weist aktuell ein KGV von 18,22 auf. 2025 setzte Schoeller-Bleckmann 455,270 Mio. EUR um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 1,50 EUR.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: istock/kryczka

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