ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schoeller-Bleckmann von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schoeller-Bleckmann-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Schoeller-Bleckmann-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Schoeller-Bleckmann-Anteile bei 36,85 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,714 Anteilen. Die gehaltenen Schoeller-Bleckmann-Aktien wären am 23.05.2024 116,42 EUR wert, da der Schlussstand 42,90 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 16,42 Prozent gestiegen.

Schoeller-Bleckmann wurde am Markt mit 726,51 Mio. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at