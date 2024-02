ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schoeller-Bleckmann-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Schoeller-Bleckmann-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde die Schoeller-Bleckmann-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren Schoeller-Bleckmann-Anteile an diesem Tag 32,80 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 304,878 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Schoeller-Bleckmann-Aktie auf 44,25 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 490,85 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 13 490,85 EUR, was einer positiven Performance von 34,91 Prozent entspricht.

Schoeller-Bleckmann erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 692,88 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at