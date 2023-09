ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Schoeller-Bleckmann gekostet

Anleger, die vor Jahren in Schoeller-Bleckmann-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurde die Schoeller-Bleckmann-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Schoeller-Bleckmann-Aktie 80,00 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 125,000 Schoeller-Bleckmann-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 31.08.2023 6 412,50 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 51,30 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 35,88 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Schoeller-Bleckmann eine Börsenbewertung in Höhe von 817,93 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at