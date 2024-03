ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schoeller-Bleckmann von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Schoeller-Bleckmann-Anteile via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Schoeller-Bleckmann-Anteile betrug an diesem Tag 40,35 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,478 Schoeller-Bleckmann-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Schoeller-Bleckmann-Papiers auf 41,65 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,22 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,22 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Schoeller-Bleckmann bezifferte sich zuletzt auf 648,05 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at