ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schoeller-Bleckmann von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Schoeller-Bleckmann-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Schoeller-Bleckmann-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 58,00 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 172,414 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 48,70 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 8 396,55 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 16,03 Prozent verringert.

Schoeller-Bleckmann erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 747,15 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at