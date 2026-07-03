ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schoeller-Bleckmann-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Schoeller-Bleckmann eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Schoeller-Bleckmann-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 53,40 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,873 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.07.2026 gerechnet (28,65 EUR), wäre das Investment nun 53,65 EUR wert. Damit wäre die Investition um 46,35 Prozent gesunken.

Schoeller-Bleckmann war somit zuletzt am Markt 448,36 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at