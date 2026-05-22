ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schoeller-Bleckmann-Investment von vor 3 Jahren verloren

Am 22.05.2023 wurde das Schoeller-Bleckmann-Papier via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 52,60 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert, befänden sich nun 1,901 Schoeller-Bleckmann-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.05.2026 auf 35,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66,83 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 33,17 Prozent gleich.

Am Markt war Schoeller-Bleckmann jüngst 543,70 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at