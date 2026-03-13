Schoeller-Bleckmann Aktie

Schoeller-Bleckmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

Lohnendes Schoeller-Bleckmann-Investment? 13.03.2026 10:03:45

ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schoeller-Bleckmann von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Schoeller-Bleckmann gewesen.

Am 13.03.2016 wurde die Schoeller-Bleckmann-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 53,63 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert hätte, hätte er nun 186,463 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 610,11 EUR, da sich der Wert einer Schoeller-Bleckmann-Aktie am 12.03.2026 auf 35,45 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 33,90 Prozent.

Jüngst verzeichnete Schoeller-Bleckmann eine Marktkapitalisierung von 558,67 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

