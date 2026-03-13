Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Lohnendes Schoeller-Bleckmann-Investment?
|
13.03.2026 10:03:45
ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schoeller-Bleckmann von vor 10 Jahren verloren
Am 13.03.2016 wurde die Schoeller-Bleckmann-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 53,63 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert hätte, hätte er nun 186,463 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 610,11 EUR, da sich der Wert einer Schoeller-Bleckmann-Aktie am 12.03.2026 auf 35,45 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 33,90 Prozent.
Jüngst verzeichnete Schoeller-Bleckmann eine Marktkapitalisierung von 558,67 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
Nachrichten zu Schoeller-Bleckmann
|
12:27
|Verluste in Wien: ATX Prime liegt im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|Wiener Börse-Handel ATX verliert am Mittag (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
11.03.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
11.03.26
|Verluste in Wien: So steht der ATX am Nachmittag (finanzen.at)
|
11.03.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
10.03.26
|Börse Wien in Grün: ATX zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
09.03.26
|Verluste in Wien: ATX Prime notiert zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)