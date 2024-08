ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schoeller-Bleckmann von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Schoeller-Bleckmann eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien Handel mit der Schoeller-Bleckmann-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Schoeller-Bleckmann-Aktie an diesem Tag bei 57,00 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert, befänden sich nun 175,439 Schoeller-Bleckmann-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 008,77 EUR, da sich der Wert eines Schoeller-Bleckmann-Papiers am 08.08.2024 auf 34,25 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 39,91 Prozent.

Am Markt war Schoeller-Bleckmann jüngst 542,91 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at