Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Lohnende Schoeller-Bleckmann-Anlage?
|
16.01.2026 10:03:45
ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schoeller-Bleckmann-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Schoeller-Bleckmann-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 46,25 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,162 Schoeller-Bleckmann-Aktien im Depot. Die gehaltenen Schoeller-Bleckmann-Papiere wären am 15.01.2026 72,97 EUR wert, da der Schlussstand 33,75 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 27,03 Prozent.
Der Börsenwert von Schoeller-Bleckmann belief sich jüngst auf 514,55 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
